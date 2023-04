Ana Clara revela que quer ser mãe aos 29 anos: “Morro de medo”

Pupila de Boninho na apresentação dos programas complementares ao BBB, Ana Clara revelou que tem o desejo de ser mãe, mas também diz que querer não é poder

Eu já disse para vocês acompanharem o ‘Quem Pode, Pod’ que é um dos podcast onde a fofoca tem direito a vir direto da fonte. Ana Clara esteve presente no programa de Gio Ewbank e Fê Paes Leme e revelou seu desejo de se tornar mãe aos 29 anos. A musa ainda diz que morre de medo de parir e diz que mesmo com o desejo, querer não é poder.

“Com 29. Eu morro de vontade de ser mãe. Mas eu morro de medo de parir. Eu queria [parto] normal, mas dói, né? É uma vontade, mas quero o que for melhor para mim, para que eu fique bem para cuidar dele”, revelou a apresentadora.

A ex-BBB ainda disse que pretende ter gêmeos e depois mais um filho. “Quero conhecer uma pessoa pelo menos três anos antes. Estou com 26. Não vou ter filhos com qualquer um”, disse Clara, que assumiu o namoro com Bruno Tumoli.