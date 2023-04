Carla Diaz nega rumores de câncer e saída do ‘Dança dos Famosos’

A atriz esclareceu o boato de que ela poderia ter saído da competição de dança da Globo e contou que está enfrentando uma gastroenterite e que o fato não é de agora

Hablou mesmo! Carla Diaz trouxe sua vida pessoal à tona depois que os boatos começaram a sair entre os dedos. A atriz desmentiu que estaria saindo do ‘Dança dos Famosos’ por causa de um câncer. Na verdade ela usou os seus stories e disse que enfrenta uma gastroenterite desde 2020, ou seja, o fato não é novidade na vida da loirinha.

“Começou a sair essa semana, coincidentemente que eu fiquei com gastroenterite e tudo mais, que ”Carla Diaz abandona Dança dos Famosos por causa de doença ou por causa de câncer’. Queria dizer que isso não tem nada a ver com agora, tá? Essas matérias, eu acho que elas fizeram uma relação com o convite que eu recebi do Dança dos Famosos a anos atrás quando eu descobri o câncer”, disse ela.

A musa ainda diz que está firme e forte na competição por causa do seu tratamento. “Mas acho que nada acontece por acaso, né? Eu me cuidei e me curei, Graças a Deus, e hoje eu estou aqui e estou firme e forte no Dança, viu, gente? Então fiquem tranquilos, porque até amigos meus vieram me perguntar. A gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente posta na internet. Eu estou bem”, explicou.