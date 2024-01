Taylor Swift supera Elvis e se torna artista solo com mais tempo em primeiro lugar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A cantora Taylor Swift bateu o recorde de Elvis Presley e se tornou a artista solo com mais semanas em primeiro lugar na Billboard 200, parada de álbuns mais vendidos dos Estados Unidos.

Com o lançamento de “1989 (Taylor’s Version)”, ela passou 68 semanas no topo do tabela, ultrapassando as 67 semanas do rei do rock.

Esse, porém, não é o único recorde da cantora, uma vez que ela tem mais de 35 registros no Guinness World Records.

Duas de suas entradas na premiação aconteceram em 2022, quando “Midnights”, o seu décimo álbum de estúdio, se tornou o disco mais transmitido no Spotify em 24 horas e teve o maior número de streams no primeiro dia de lançamento.

No mesmo ano, após o lançamento de “Red (Taylor’s Version)”, ela bateu o recorde de “mais entradas simultâneas no Hot 100 da Billboard”, além de “Música mais longa a alcançar o primeiro lugar na Billboard Hot 100”.

A artista foi a primeira a conquistar o topo de seis paradas musicais ao mesmo tempo e também tem o recorde de mais álbuns simultâneos no Billboard 200 dos Estados Unidos. Foram dez ao todo.

Por falar em álbum, Taylor é a maior vencedora da categoria de melhor álbum do ano do Grammy, com três estatuetas.