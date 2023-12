Quem é Juliana Nalu, a modelo que está com Lewis Hamilton em Trancoso?

Meus amores, eu acabei de ver uma notificação no meu Whatsapp que quase me fez cair dura no chão! O gatísssimo piloto automobilista Lewis Hamilton está no Brasil. Parece que o heptacampeão de Fórmula 1 chegou ao país neste sábado (30) e está em Trancoso, na Bahia, um dos destinos mais badalados nesta época do ano. E eu já estou atrás de uma passagem aérea pra ver esse homem maravilhoso de perto, porque eu não sou boba de perder esse evento que é Lewis Hamilton, meus amores.

E pelo visto, será nesse paraíso que Hamilton passará a sua virada para 2024. Mas não pense que o moço está sozinho, pois junto com Hamilton, estava a modelo brasileira Juliana Nalu.

Segundo informações do Metrópoles, Juliana Nalu é carioca nascida no Complexo do Chapadão e é modelo desde os 14 anos. Ela é formada em artes cênicas e chegou a atuar na novela “Segundo Sol”, da TV Globo. No folhetim, ela fez par romântico com o personagem vivido por Chay Suede.

Ela ficou conhecida depois de um breve relacionamento com o cantor Kayne West em 2022.Além de Kanye West, Juliana também engatou um romance com o rapper L7nnon. Atualmente, ela reúne 900 seguidores em seus perfis nas redes sociais.

Nalu e Hamilton são amigos próximos e já até passaram outras viradas juntos.

Pelos vídeos publicados nas redes sociais na noite de sábado (30), o líder da equipe Mercedes aparece cercado por seguranças, mas está sempre distribuindo sorrisos e cumprimentando seus fãs brasileiros.

Além do ano novo, nos próximos dias, Hamilton pretende acompanhar parte dos trabalhos do seu projeto Mission 44, que trabalha pela inserção de pessoas negras e minorias sociais dentro do automobilismo.