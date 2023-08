Tatá Werneck se irrita ao ser acusada de espalhar Covid-19 em festa de aniversário

Depois da comemoração, ela e o ator Jonathan Azevedo receberam o diagnóstico positivo para a doença

São Paulo – SP

Tatá Werneck xingou um internauta que acusou a atriz de espalhar Covid-19 em sua festa de aniversário de 40 anos, que aconteceu neste domingo (27), com shows de Sandy e É o Tchan.



Depois da comemoração, ela e o ator Jonathan Azevedo receberam o diagnóstico positivo para a doença. “Vai nascer uma nova variante vindo da festa. Rico não se controla, logo ela que criticou tanto quem se aglomerava durante a pandemia”, escreveu um usuário no Twitter.



“Fui a única que ficou em casa nesses anos. Nunca desrespeitei a pandemia”, respondeu e comediante, que xingou o internauta.



Werneck, que interpreta Analy na novela “Terra e Paixão”, fez um teste de Covid antes da festa, que deu negativo. Depois da comemoração, ela começou a ter sintomas gripais e fez um novo teste, dessa vez com resultado positivo.



Segundo o Notícias da TV, a atriz chegou a ter uma crise de ansiedade por medo de passar o vírus para a filha Maria Clara, de três anos, e se dirigiu ao hospital. Essa é a primeira vez que Werneck recebe diagnóstico positivo para a doença.



Ela e Azevedo foram afastados das gravações de Terra e Paixão e, em nota ao Notícias da TV, a Rede Globo afirmou que a novela “segue o protocolo atualizado para os casos de Covid.”