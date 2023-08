Paloma Bernardi se posiciona contra o machismo: “Tenho que provar além do rosto bonito”

Em entrevista para a Revista Caras, a atriz contou detalhes sobre sua estreia em ‘TPM! Meu Amor’

Paloma Bernardi ficou sumida uns tempos para voltar com tudo como protagonista de cinema com ‘TPM! Meu Amor’. A atriz deu uma entrevista exclusiva para a Revista Caras e contou detalhes sobre a sua estreia no cinema, fazendo ainda uma reflexão sobre o machismo.

“Não tenho nenhum caso extraordinário, mas muitas vezes como atriz tenho que provar que sou além de um rosto bonitinho. Poxa, eu estudei e me renovo a cada dia. Tenho que abraçar o projeto pelo meu trabalho, independente de beleza ou qualquer coisa parecida”, declara Paloma Bernardi.

“Apesar de ser a mesma mulher, essa é a grande sacada do filme. Nós podemos ser o que a gente quiser, e o importante é encontrar o equilíbrio entre as duas”, completa. O filme foi idealizado há 10 anos, sendo gravado há cerca de 2 anos.