Sabrina Sato anuncia separação de Duda Nagle

A apresentadora falou sobre o cuidado de ambos com a filha e agradeceu o carinho dos fãs nesse momento

Sabrina Sato, 42, anunciou nas redes sociais, na tarde desta terça-feira (21), o fim do casamento de sete anos com o ator Duda Nagle, 39. Os dois são pais de Zoe, de quatro anos, e se casaram em 2016. A também atriz disse que gostaria que a união durasse para sempre, mas “o ‘para sempre’ é uma construção difícil'”.



“Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver. Há quatro anos nasceu a Zoe, o maior presente que poderíamos receber, a pessoa mais importante das nossas vidas. O nosso desejo de educá-la da melhor forma vai nos manter parceiros e amigos. Este é comunicado difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento”, começou ela.



Sabrina ainda afirmou que, mesmo com o fim da relação, os dois continuam unidos para cuidar da filha. “Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha.

Agradecemos o carinho e o respeito de todos vocês. Eles farão bem a nós dois e a ela, nosso bem maior. Neste momento nós queremos protegê-la, e vocês podem nos ajudar”.



“Uma separação, por mais dolorosa que seja, não precisa ser causa de inimizade e divisão. Duda e eu faremos tudo da melhor forma, pois, por aqui, o amor e o respeito sempre vão prevalecer”, finalizou.