Complexo Fora do Eixo recebe Treyce e Grupo Revelação nesta semana

Ingressos antecipados já estão à venda

O Complexo Fora do Eixo (Saan) recebe, nesta semana, os shows da artista Treyce e do grupo Revelação. Os shows ocorrem nos dias 23 e 24 de março, respectivamente. Os ingressos antecipados já estão à venda a partir de R$ 30 no site Furando a Fila.

Treyce

Dona do hit do carnaval e em ascensão no funk brasileiro, Treyce é quem anima a 5ª Marcha, na quinta-feira (23/03). A cantora, que é uma febre do momento na música brasileira, principalmente em vídeos e dancinhas nas redes sociais, tem sucessos como “Lovezinho” e “Me Chama de Amor”. A noite ainda conta com Senx Gang, Caio Hot, Daniel Futuro, Maia e Kacá.

Foto: Divulgação

Revelação

Quem se apresenta na sexta (24/03) é o consagrado Revelação. Uma das mais emblemáticas bandas de samba e pagode do Brasil, o grupo é dono de sucessos como “Tá Escrito”, “Coração Radiante”, “Deixa Acontecer”, entre outros. Logo depois, tem mais samba no pé com a turma do Doze Por Oito e música de todos os estilos com os DJs Pepê, Klap e Kacá.

Programação

Quinta (23/03): Treyce, Senx Gang, Caio Hot, Daniel Futuro, Maia e Kacá.

Sexta (24/03): Grupo Revelação,Doze Por Oito, Pepê, Klap e Kacá

Serviço

Complexo Fora do Eixo

Endereço: SAAN, Quadra 1

Horário de funcionamento: auarta a Sábado, a partir das 20h; domingo, a partir das 17h

Instagram: @complexoforadoeixo

Ingressos antecipados no site Furando a Fila

Classificação: 18 anos