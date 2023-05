‘Rita Lee não fugiu, ela dançou com a morte’, diz Pedro Bial

Ele comentou também sobre os últimos meses de vida de Rita

Bruna Calazans

São Paulo – SP

Pedro Bial, 65, compareceu ao velório de Rita Lee nesta quarta-feira (10).



“Hoje seria um dia mais difícil se a Rita não tivesse facilitado o nosso caminho a partir dela”, disse o apresentador. “Assim como a coragem que ela teve para enfrentar a vida, ela teve para encontrar a morte”, disse ele.



Ele comentou também sobre os últimos meses de vida de Rita. Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019, e enfrentou as consequências da doença desde então.



“Ela não fugiu da morte. Dançou com ela durante o tempo que dava pra dançar, coreografou e cenografou a partida dela no lugar mais extraordinário e perfeito pra ela”, afirmou.



Bial ressaltou que a saudade de Rita vai continuar, mas ele está feliz de ter sido um parceiro de vida da cantora. “Isso é inestimável”.