Lily Collins tem aliança de casamento furtada de hotel em Los Angeles

A atriz Lily Collins foi vítima de um furto neste final de semana em Los Angeles, Estados Unidos. Enquanto fazia atividades em um spa em West Hollywood, suas joias de alto valor e outros itens foram levados do local.



Segundo informa o jornal TMZ, fontes policiais afirmam que as autoridades não encontraram indícios de entrada forçada no local que a atriz de “Emily em Paris” (Netflix) guardou os itens, que incluem a aliança de casamento, anel de noivado e alguns eletrônicos. O anel foi dado à Lily em 2021, quando ela se casou com o diretor Charlie McDowell.



O prejuízo calculado é de US$ 10 mil. Os investigadores analisam imagens de câmeras de segurança em busca de alguma pista do que ocorreu.