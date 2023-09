Regina Casé relata dificuldades com companhia aérea no aeroporto de Brasília

Atriz e família passaram por dificildades após cancelamento de voo e falta de auxílio por parte da companhia aérea

Nesta quarta (06), Regina Casé utilizou seu perfil no Instagram para relatar problemas após o cancelamento de seu voo no Aeroporto Internacional de Brasília.



“Estou com uma criança, duas pessoas idosas e uma pessoa com dificuldade de locomoção. Não tinha um funcionário da Latam pra dizer pra gente que nosso voo de Brasília (DF) pra Santarém (PA) foi cancelado”, relatou a atriz no vídeo.



“Acidentes acontecem, não foi isso. Chegamos em Brasília e ninguém disse que o voo já tinha ido embora 1 hora antes, por algum motivo que a gente não sabe qual é”, complementou.



Em seguida, Regina disse que o mais grave foi o abandono por parte da companhia aérea, não o ocorrido em si e que se sentiu desrespeitada. A bagagem da atriz e de seus famililiares foram despachadas e, ao pedir informações sobre o ocorrido, nenhum funcionário da empresa ou do aeroporto a auxiliou. Foi preciso que outro passageiro avissasse sobre o cancelamento do voo.