Juliano Cazarré e esposa anunciam nova gravidez

Em publicação nas redes sociais, o casal se abraça emocionado e celebra a chegada do novo herdeiro

Belo Horizonte – MG

Juliano Cazarré, 42, será papai de novo, com a nova gravidez da esposa, Letícia, 39. O casal divulgou nesta quarta-feira (6) a novidade nas redes sociais.

Em uma publicação conjunta, Letícia e Juliano aparecem sentados em um sofá, enquanto ela abre uma caixinha com o teste positivo para a gravidez. Emocionado, o casal se abraça e celebra a chegada do novo herdeiro.

“Como nós sempre dizemos: A vida quer viver! Agora somos oito! Estamos esperando mais um bebê com muito amor! Celebrando e dividindo com vocês nossas conquistas, nossas lutas, nossa rotina. Tem mais um pãozinho no forno e que será recebido com muita alegria, muito amor e de braços abertos. Essa não foi exatamente uma surpresa. Nós esperamos juntos o resultado e aí está o ‘react'”, diz o texto.

Juliano e Letícia são pais de Vicente, 11, Inácio, 10, Gaspar, 3, Maria Madalena, 2, e Maria Guilhermina, 1.

Segundo o Gshow, Letícia está com 12 semanas de gestação. O casal e os filhos queriam um novo membro na família, mas a gravidez não foi planejada.

“Eu tinha um pouco de receio de engravidar agora por causa da Guilhermina, que ainda inspira muitos cuidados da gente. Gostaríamos de esperar mais um pouco, mas existe Deus que sabe mais do que a gente do que é melhor.”, disse.