Juliette conta o que fez com o prêmio do BBB

A artista esteve no PodPah e contou detalhes sobre como gastou o prêmio milionário do Big Brother Brasil

Juliette fez sua fama e sua legião de fãs de dentro da casa e eles estavam sedentos para saber como ela tinha gastado o seu dinheiro proveniente do prêmio do BBB. Em entrevista ao PodPah, ela contou detalhes de como gastou o prêmio de R$1,5 milhão. Ela revelou que comprou uma casa para cada irmão com o dinheiro.

“A galera que cuida do meu financeiro chegou para mim e perguntou: ‘Juliette, tu não vai comprar nada para tu?’. Eu comprei um carro e só. Eu comprei uma casa para cada irmão e um carrinho, tudo popular, nada de luxo”, revelou.

Juliette ainda diz que pagou plano de saúde para a família. “Porque perdi uma irmã num hospital público e prometi que nunca mais ia sentir aquela dor”, disse. Além disso, Juliette também pagou a escola de todos os sobrinhos: “O prêmio foi só para isso. A cirurgia da minha mãe, o plano de saúde cobriu, era R$ 200 mil, o plano que eu fui buscar no programa”, completou.