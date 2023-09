Maria Clara Spinelli afirma que não gosta de ser associada ao termo ‘atriz trans’

A atriz explica que a junção dos dois adjetivos não é positiva, pois a diminui diante de outras atrizes.

Gente, em pleno 2023 ainda existe essa cultura de ficar colocando as pessoas dentro de caixinhas que as privam e rotulam de uma forma totalmente desnecessária, e cá entre nós, eu não sou a única que pensa desta forma. Em uma entrevista ao site Heloisa Tolipan, a maravilhosíssima atriz e uma das maiores representantes transsexuais do nosso país, Maria Clara Spinelli, que será uma das protagonistas do remake da novela Elas por Elas, afirmou que não gosta de ser associada ao termo ‘atriz trans’.

“Acho que temos que parar com esse conceito de atriz trans. Quando juntam dois adjetivos, vira outra coisa. Isso me diminui em relação às outras atrizes, porque sou simplesmente uma atriz”, afirmou a atriz.

Logo em seguida, a representante da comunidade LGBTQIA+ explicou o motivo de não gostar de ser denominada dessa forma, afinal, ser uma atriz transsexual não muda nada em seu desempenho profissional e nem na sua vida pessoal.

“Acho que é mais político quando é colocado como mais uma característica minha. Isso não me define nem pessoalmente e nem profissionalmente. Não penso sobre isso, só penso em fazer bem o meu trabalho, da melhor maneira que posso”, explicou Spinelli

Por fim, a atriz afirma que não está simplesmente criando a sua história no entretenimento, mas sim, continuando a trajetória de outras grandes atrizes, que vieram antes dela e que abriram as portas desse setor para ela e muitas outras.

“Continuo a trajetória que veio antes de mim, de pessoas como a Claudia Celeste, a Rogéria…gente que abriu as portas para eu estar aqui hoje. Faço esse trabalho com muita honra”, finalizou.