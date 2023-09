Quem é Chico Moedas, ex-namorado de Luísa Sonza, exposto em rede nacional

Chico Viegas, 27, vive em Niterói e virou Chico Moedas porque investiu R$ 10 mil do dinheiro do pai em bitcoins (criptomoeda) e virou milionário

FolhaPress

São Paulo – SP

Chico Moedas é o segundo assunto mais comentado do momento nas redes sociais, só perdendo para Luísa Sonza, sua (agora) ex-namorada, que expôs o término do relacionamento de quatro meses nesta quarta-feira (20), ao lado de Ana Maria Braga, no Mais Você (Globo), após uma suposta traição.

Chico Viegas, 27, vive em Niterói e virou Chico Moedas porque investiu R$ 10 mil do dinheiro do pai em bitcoins (criptomoeda), virou milionário e compartilhou a história na internet. Mas ele não ensina a investir e já falou em entrevista que é melhor continuar desse jeito: “As últimas pessoas para quem ensinei, todas perderam dinheiro”. O apelido virou o nome do seu perfil nas redes (@chicocoin), que foi desativado após o anúncio.

Ele ficou conhecido mesmo por ser amigo de Casimiro e por participar como colaborador do canal do streamer. Eles faziam, juntos, transmissões de jogos esportivos ao vivo, quadros comentando casas de famosos e Chico participou até da cobertura da Copa do Mundo do Catar pela Cazé TV.

Luísa o conheceu e se interessou quando ele apareceu no podcast Match: O Papo, apresentado por Valentina Bandeira. “Gente, quem é?”, foi a reação da cantora, descrita pela própria em participação no Podcast PodDelas. Ela disse que, no mesmo dia, já conseguiu entrar em contato.

Alguns meses depois, os dois assumiram o namoro, seguido já pelo o lançamento da música “Chico”, que tem ritmo de Bossa Nova e é inspirada em “Folhetim”, de Chico Buarque. Na primeira versão, Gal Costa, uma das intérpretes mais conhecidas, canta: “Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim”. A releitura de Luísa, diz: “Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar”.

O perfil de Chico chegou a 600 mil seguidores no Instagram. Ele assistiu ao show da namorada no The Town na frente do palco.