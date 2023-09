Bella Campos conclui: “Chorar em Paris é melhor”

Recém-separada de Mc Cabelinho, a atriz usa suas redes sociais para se divertir em meio a viagem de trabalho

Bella Campos divertiu a web ao usar um meme diante de sua viagem para a Europa após seu término com Mc Cabelinho. A atriz roubou a cena e sua espera no aeroporto virou o que minhas fofoqueiras mais queriam, mais e mais fofoca sobre a vida do ex-casal que tinha ganhado o público diante das interações dos seus personagens em ‘Vai Na Fé’.

“Gente, está confirmado. Chorar em Paris é muito melhor que chorar no Brasil”. Logo depois, ela contou que está bem. “Gente, não estou chorando, tá. É meme [risos]”, escreveu.

Vale ressaltar que Bella terminou após os rumores de traição por parte do cantor.