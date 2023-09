Internautas criticam Luisa Sonza por falar mal do banheiro de bar carioca: “O banheiro do Galeto Sats é limpinho”

Além de ter levado um belo par de galhas, a cantora ainda tem que aturar as pessoas procurando um motivo para culpá-la.

Minha gente, após a exposição da traição de Chico Moedas que ocasionou no término de seu relacionamento com a cantora Luisa Sonza, internautas começaram a criticar a cantora após a mesma afirmar, em carta, que foi traída em um banheiro sujo de bar.

“Porra Luísa, meter que Galeto Sats tem banheiro sujo é mó vacilo. Se eu fosse [o] Galeto Sats lançava [uma] nota de repúdio. Tanto lugar com banheiro sujo – inclusive que tu já fez show – tu vai falar do Sats, pô?”, questionou um.

“O banheiro do Galeto Sats é limpinho, Luisa. Mais respeito com nossos bares que nem daqui tu é. Eu hein”, criticou outro.

O que muito me admira é que, se fosse ao contrário, se a Luisa tivesse traído o Chico, eu tenho quase certeza que ao invés de defender a higiene do banheiro do bar onde rolou a traição, toda a internet estaria se unindo para acabar com a cantora, como já aconteceu, sem nem mesmo ela ter traído.