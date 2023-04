Nicolas Cage diz que se arrepende de ter comido baratas vivas em ‘O Beijo do Vampiro’

Em entrevista ao Yahoo Entertainment, o norte-americano revelou que esse fato é algo que pretende esquecer

O filme “O Beijo do Vampiro” foi importante para a carreira do ator Nicolas Cage, 59. Porém, ele diz se arrepender de um detalhe do longa lançado em 1989: o fato de ter ingerido baratas vivas.



Em entrevista ao Yahoo Entertainment, o norte-americano revelou que esse fato é algo que pretende esquecer. A cena, que já podia ser vista no trailer do filme, foi de verdade. “Nunca mais farei isso. Sinto muito por ter feito isso”, relembrou.



Porém, foi ele mesmo quem definiu que a melhor ideia seria comer o bicho. Segundo a publicação, no roteiro original constava um ovo cru. “Eu vi isso como uma decisão de negócios porque quando as pessoas veem a barata entrar na minha boca [elas] realmente reagem”, disse.



Não bastasse a primeira gravação da cena, Cage afirma que Robert Bierman, o diretor do filme, o fez comer uma segunda barata. “Eu comi duas vezes porque o diretor fez isso como uma brincadeira”, contou na entrevista.



Em setembro do ano passado, Cage e a esposa, Riko Shibata, 28, celebraram a chegada do seu primeiro bebê juntos, a filha August Francesca Coppola Cage, em Los Angeles, segundo a People.



“Nicolas e Riko estão felizes em anunciar o nascimento de sua filha. Mãe e filha estão bem”, disse um representante do casal com exclusividade à publicação. A menina é a primeira filha de Riko e a terceira de Cage. “Meus meninos estão todos crescidos e sinto falta de ir à loja de brinquedos. Sinto falta de cantar canções de ninar e balançar na cadeira de balanço”, disse Cage a People, em abril do ano passado.