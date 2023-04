Mc Pipokinha se declara a rainha da putaria: “Cago pra fã, eu tenho pipoquetes”

Cantora sofreu hate nas redes sociais ao se envolver em polêmica com professores e agora entra em uma nova treta com seus fãs, pedindo provas de amor por ela

Mc Pipokinha volta a ficar na boca do povo ao pedir provas de amor dos seus fãs por ela. Isso mesmo, a cantora usou as redes sociais para se intitular a rainha da putaria e disse que não adianta pedir para subir no palco com ela se não tiver Maria chiquinha e sobrancelha rosa. Ela ainda diz que vcaga para os fãs porque tem as pipoquetes ao seu lado.

“Não adianta brigar e ficar nervoso, menino ficou revoltado no baile. Queria subir no palco: Não está de sobrancelha rosa e Maria chiquinha você não sobe. Foda-se. Você é homem? Gosta de mim? Prova que me ama”, iniciou ela.

E continua: “Para tirar foto é a mesma coisa, passa na frente de todo mundo que tiver a sobrancelha rosa e Maria chiquinha, você não pega fila, você demonstrou o seu amor por mim. Não está de pipoquete não sobe. Não tenho fã, cago pra fã, eu tenho pipoquetes. Não sou as artistas que você está acostumado, eu sou a rainha da putaria”, finalizou.