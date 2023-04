Ajuda da web para entregador que apanhou no Rio chega a R$225 mil

Max Angelo Santos viralizou na web com um vídeo em que ele aparece apanhando de Sandra Mathias Correia de Sá. A vaquinha o ajudará a sair do aluguel e garantir sua casa própria

Ainda há esperança na humanidade, às vezes me deparo com ações que me deixam meu coração quentinho. Não faz muito tempo que um entregador viralizou nas redes sociais apanhando de uma mulher na Zona Sul do Rio de Janeiro. Trata-se de Max Angelo e Sandra Mathias Correia, a web ficou revoltada e fez uma vaquinha virtual para ajudá-lo a sair do aluguel.

Na noite de ontem (16) a vaquinha alcançou a marca de R$225 mil, superando a meta de R$190 mil. Claro que agora o entregador vai conseguir sair do pavor do aluguel e conseguiu sua casa própria.

Angelo é morador da Rocinha e trabalha com entregas há um ano e meio. O homem é casado, tem filhos, e, como muitos brasileiros, uma dificuldade imensa para conseguir um trabalho melhor e levar mais dinheiro para casa.