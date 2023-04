“Faz o que para agradar?”, questiona Rodolffo sobre seu corpo

Cantor foi parar na boca do povo pela sua rapidez ao perder peso e ganhar massa magra, assim com um shape mais tonificado

Não podemos negar que Rodolffo mudou muito desde que saiu do BBB. O cantor foi parar na boca das fofoqueiras por causa do seu shape muito mais magro do que quando saiu do reality. Além disso, o cantor investiu em dietas e treinos para ganhar massa magra, o resultado não agradou a todos, como sempre.

Acontece que o artista já não sabe como agradar o público. “Fico sem saber… Poucas pessoas observam o ‘corre’, só veem a vitória. Faz o que pra agradar, hein?”, disparou em vídeo nas redes sociais.

Os fãs não reclamam do corpo do muso, que continua sendo um sexy symbol do universo feminino e talvez até muito mais que isso.