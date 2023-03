Mulher Abacaxi se filia a partido e diz que ainda será presidente

Convite para ingressar na área de administração pública foi do vice-presidente do PDT municipal, Júlio Carolino

São Paulo – SP

A caminhoneira Marcela Porto, mais conhecida como Mulher Abacaxi, decidiu entrar para a política. Nesta quarta-feira (29), a influencer oficializou sua filiação ao PDT em Maricá, cidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria dela.



O convite para o ingresso dela na área de administração pública foi do vice-presidente do PDT municipal, Júlio Carolino. Logo após o encontro com políticos locais, a Mulher Abacaxi demonstrou empolgação com a sua futura candidatura a vereadora.



“O PDT é um partido que abraça a diversidade. Me senti acolhida. Quero crescer na política mostrando que estou disposta a trabalhar para o povo. Ainda serei presidente do Brasil”, disse ela, em comunicado enviado pela assessoria de imprensa.



Durante o Carnaval, Marcela Porto chamou a atenção por ter desfilado com os seios de fora na Sapucaí. Seu marido teria acabado com o casamento por conta do ocorrido e, algumas semanas após a separação, os dois reataram. Atualmente, a Mulher Abacaxi vive em Maricá, onde administra sua empresa de transporte de minério.