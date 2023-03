Homem é preso após manter corpo da própria mãe mumificado por 13 anos no sofá

A suspeita é que o homem desenterrou o corpo após o enterro e utilizado uma bicicleta para fazer o transporte. “É provável que o corpo estivesse na casa desde 2010”, relatou a oficial.

Marian L. foi descoberto quando o cunhado dele foi até a casa onde ele morava e o encontrou vagando de um lado para o outro e achou melhor chamar os paramédicos para a residência. Esse estranho caso ocorreu na cidade de Radlin, na Polônia.

Ao chegarem na casa, os profissionais da saúde acharam o cadáver mumificado sobre o sofá em uma pilha de jornais de 2009. “De acordo com o conteúdo do DNA, o cadáver mumificado é de uma mulher, Jadwiga L., que morreu em janeiro de 2010 e, portanto, da mãe de Marian L.”, disse Joanna Smorczewska, do Gabinete do Procurador Distrital. Ele manteve o corpo da mãe em perfeito estado com uso de produtos químicos o que explica o constante cheiro de naftalina no local.

Depois do crime vim à tona, Marian foi oficialmente acusado por profanação de cadáver e o corpo da mãe será enterrado novamente