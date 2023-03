Ratinho cai em golpe e garante que processará a empresa: “Eu vou meter vocês na cadeia”

O apresentador do SBT havia comprado um kit de lençóis de luxo,de segunda mão, de um hotel que se dizia falido.

É gente, a cada dia que passa está sendo ainda mais comum vermos mais e mais pessoas caindo em golpes online. Desta vez foi a vez do apresentador do SBT e dono da Rede Massa, Ratinho. Ele caiu em uma propaganda enganosa daquelas, mas não deixou barato não.

Através de seu instagram, ontem (28), o dono da Rede Massa soltou os cachorros ao falar sobre o golpe que caiu. Ele havia comprado um kit de lençóis de luxo de um hotel, que dizia estar falido, pelo valor simbólico dele R$229,90, porém, ao receber sua compra ficou enfurecido com a qualidade do produto.

“Eu não sou de fazer isso, mas eu tenho minha responsabilidade de defender o próprio povo. Tem um anúncio que eles colocam na internet dizendo que estão vendendo lençol porque o hotel faliu. Eu resolvi comprar. Eles vendem como se fosse um produto de luxo, eles inventam uma história. Olha a tranqueira que essa empresa não tem vergonha de mandar para sua casa”,

Estando completamente revoltado com o que aconteceu, o apresentador afirmou que juntará toda a sua equipe jurídica para processar a empresa, e de preferência colocá-los na cadeia.

“Podem até enganar as pessoas, mas o absurdo que vocês fazem. Essa enganação, e ninguém vai para a cadeia, cacete. Esses bandidos não vão para a cadeia? Eu vou processar vocês, eu vou pegar todos os meus advogados e vou processar. Eu vou meter vocês na cadeia e, se eu não puder [prender vocês], vocês vão me indenizar”, garantiu Ratinho.

Vale ressaltar que o apresentador do SBT não foi o único que caiu neste golpe. A também apresentadora, Cátia Fonseca, do programa Melhor da Tarde, que é transmitido na Band, também foi vítima deste mesmo golpe. Achando que ia economizar ela comprou um jogo de lençol tamanho King por R$295, e acabou saindo no prejuízo.

Agora a pergunta que não quer calar: com o tanto de dinheiro que ambos os apresentadores têm, porque eles estão comprando lençóis de segunda mão? Na minha cabeça não faz sentido!