Morre Denny Laine, que fez parte da banda Wings, com Paul McCartney, aos 79

Laine nasceu em 1944, em Birmingham, e formou a sua primeira banda no final da adolescência, junto a Ray Thomas e Mike Pinder

Folhapress

São Paulo – SP

Denny Laine, cantor e guitarrista britânico conhecido pela sua participação na banda Wings, junto a Paul McCartney, morreu nesta terça-feira, 5, devido a uma doença pulmonar intersticial. A morte foi confirmada pela esposa do músico, Elizabeth Mele.

Laine nasceu em 1944, em Birmingham, e formou a sua primeira banda no final da adolescência, junto a Ray Thomas e Mike Pinder. Era a Moody Blues.

“Começamos como as bandas de Londres, como os Yardbirds, de Eric Clapton. Gostávamos de blues. O Moody Blues e o Spancer Davis Group foram os únicos grupos de blues que sairam de Birmingham e foram para Londres, se tornando parte daquela cena” disse o artista em uma entrevista para o jornal Austin Chronicle, em 2018.

O estrelato da banda veio com “Go On”, de 1964, música descrita por Laine como “canção estilo gospel” na mesma entrevista. A banda passou, então, a abrir shows dos Beatles e de Chuck Berry.

Laine deixou o Moody Blues em 1966 e fundou a banda Electric String. Foi em 1971, quando Paul McCartney fundou o Wings, que surgiu o convite para se juntar ao grupo.

“Conhecíamos os Beatles porque os Moodys abriram sua turnê. Eu conhecia George Harrison muito bem, ele era um vizinho e me tornei amigo de Paul, que me viu tocando na abertura do show de Jimi Hendrix no Saville Theatre” relembrou Laine em uma entrevista de 2019, citada pela Variety.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ele [Paul] ficou impressionado ao me ver tentando fazer algo diferente no palco com a Electric String Band. Nos tornamos amigos e isso o inspirou a me ligar para fazer algo novo e diferente… e o Wings foi formado.”