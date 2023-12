Globo vende roteiros de novelas para mercado estrangeiro produzir remakes

Primeiro negócio foi o de Avenida Brasil (2012), que começou a ser refilmada na Turquia nesta semana

Gabriel Vaquer

Aracaju – SE

A onda de remakes de novelas na Globo chegou ao mercado internacional. A emissora, uma das maiores produtoras do gênero no mundo, está vendendo os roteiros de produções de sucesso para refilmagens outros países.

Em feiras de TV realizadas na Europa e nos Estados Unidos, além de vender as produções já feitas no Brasil, a Globo colocou à disposição textos de diversas produções. O primeiro negócio foi o de Avenida Brasil (2012), que começou a ser refilmada na Turquia nesta semana.

Outras quatro produções estão disponíveis para interessados atualmente. São elas: “Verdades Secretas” (2015), “A Vida da Gente” (2011), “A Favorita” (2008) e “Totalmente Demais” (2015).

Todas elas têm algo em comum: suas versões originais foram grande sucesso de vendas para o exterior. Somente “A Vida da Gente”, por exemplo, foi exportada para 100 países desde sua estreia. Por cinco anos seguidos, a produção de Lícia Manzo foi a novela mais vendida da Globo, chegando a ultrapassar o recorde histórico de “Terra Nostra” (1999) como a novela com mais vendas em um ano só.

Todas as outras também tiveram negociações e fizeram sucesso ao menos em 50 países. Por isso, a Globo entendeu que seria uma boa ideia vender os roteiros e as ideias de suas produções de sucesso.

Concorrentes da Globo no mercado de telenovelas já adotam esta forma de comercialização há anos. A mexicana Televisa, por exemplo, tem um contrato com o SBT para a coprodução e exibição de tramas no Brasil até 2028, em parceria iniciada nos anos 2000.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Globo já teve outras experiências no mercado hispânico com remakes. No início da década de 2000, Vale Tudo (1988) e O Clone (2001) ganharam versões para o público de língua espanhola feitas pela Globo no Brasil com atores que falavam espanhol. A história de Gilberto Braga foi um fracasso, mas a de Gloria Perez foi bem aceita.

Procurada pela reportagem, a Globo não respondeu até a última atualização deste texto.