Primavera Sound inicia pré-venda de ingressos para edição de 2024 em SP

Pré-venda começa nesta quarta-feira, ao meio-dia, no site da Tickets For Fun

Folhapress

São Paulo – SP

Dias depois de fazer sua segunda edição brasileira, o festival nascido em Barcelona Primavera Sound anuncia a primeira venda de seus ingressos para o evento de 2024, marcado para os dias 30 de novembro e 1° de dezembro em São Paulo, no Autódromo de Interlagos.

A pré-venda começa nesta quarta-feira, ao meio-dia, no site da Tickets For Fun. Os ingressos para este momento, sem a divulgação das atrações do lineup, custam R$ 1.000 a inteira.

A edição deste ano foi marcada por atrações como The Cure, Pet Shop Boys e Carly Rae Jepsen.