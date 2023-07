Monica Benini comenta amizade com ex de Junior Lima: ‘Não tem importância para mim’

Mônica Benini e o músico se casaram no dia 25 de outubro de 2014

Monica Benini, mulher de Junior Lima, comentou sobre sua amizade com Julia Faria, ex-namorada de seu marido. A influenciadora falou sobre o assunto nas redes sociais nesta terça-feira, 18.

Ela, que viajou com Julia recentemente, estava respondendo perguntas dos seguidores quando se deparou com o seguinte questionamento: “Como foi essa amizade com a Julia, sendo que ela é ex do Ju?”.

Então, Monica respondeu: “Eu percebo que essa é uma questão que pega porque volta e meia recebo essa pergunta aqui e a Julia também. Mas sendo bem sincera, isso não tem importância para mim Outros tempos. Outra vida. Somos seres feitos de histórias”.

“Existem outras coisas que eu considero importantes para iniciar uma amizade hoje em dia e nessas estamos dando check”, completou

Mônica Benini e o músico Júnior Lima se casaram no dia 25 de outubro de 2014 na Fazenda Santa Bárbara, em Itatiba. Eles são pais de dois filhos, Otto e Lara.