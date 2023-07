Vai na Fé: No hospital, Jeniffer e Hugo trocam declarações de amor

Ele revelará que ao ser baleado, o tiro atingiu um nervo muito importante, podendo fazer com que ele perca os movimentos de um de seus braços.

Gente, a cada episódio que se passa, eu tenho ainda mais certeza da burrada que a Kate, o Rafa e o Hugo fizeram ao fingir que o herdeiro do Théo teria sido sequestrado.

Além de o plano ter dado tudo errado, do Théo ter melhorado ainda mais a sua visão de bom moço diante da justiça e da Kate e do Hugo terem sido presos pelo suposto crime, após ser baleado pela polícia, durante o resgate de Rafa, Hugo descobre que poderá perder os movimentos de um de seus braços.

No hospital, o ex-traficante receberá a visita de Jeniffer, que pensando que o ex-namorado está dormindo, começará a orar por ele e acabará se declarando para o garoto, que acabará escutando tudo e retribuindo a declaração da estudante de direito.

Hugo então pedirá um beijo para Jeniffer, que mesmo namorando com Eduardo, quase cederá ao pedido do ex-namorado, mas será impedida pelo pastor Miguel, que entrará no quarto para visitar o ex-traficante.

Conversando com o pastor e a ex-namorada, Hugo lamentará o que está lhe acontecendo, afirmando que mesmo ele tentando ser o cara certo, ele acabou sendo preso, e revelará as suas visitas que ao ser baleado, o tiro atingiu um nervo muito importante, havendo assim a possibilidade de que ele perca os movimentos de um de seus braços.