Conrado comenta exclusão de Andrea Sorvetão do documentário de Xuxa

O cantor revelou que ele e sua esposa estão bem e que tem recebido muitas mensagens em suas redes sociais sobre o assunto

Conrado deu a cara a tapa e comentou sobre a falta de Andrea Sorvetão no documentário de Xuxa Meneghel. Vale ressaltar que o casal se distanciou da apresentadora após uma diferenciação nos ideais políticos. O cantor contou que ele e sua esposa estão bem e que tem recebido diversas mensagens sobre o caso.

“Nós aqui seguimos vida normal. Nós estamos muito consciente disso tudo. O Brasil vive um momento de divisão de opiniões, de esquerda e direita. A direita aceita muito mais o contrário. A esquerda não. A esquerda, se você não é do lado deles, você é contra eles e acabou. Eles agem dessa forma. É normal para eles isso”, iniciou.

Ele ainda completa: “Nós temos que entender que o país está dividido. Nós estamos tocando a nossa vida, não se incomodem com isso. Estamos focados na carreira, dispostos a mudar tudo, a correr atrás. Nós estamos bem com tudo isso. Quem vai voltar ao passado é quem vai lucrar com tudo isso”, finalizou.