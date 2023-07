André Marque revela que já quis sair na porrada com Boninho: “Ele pegava muito no meu pé”

O apresentador conta que demorou para entender que as cobranças do diretor da TV Globo eram para o seu bem.

Amores, é aquela velha história “quem vê close, não vê corre”. Apesar de ter passado vários anos no estrelato no entretenimento da Globo, as coisas nem sempre foram fáceis para o ator, apresentador e DJ André Marques, dentro da emissora.

Durante a sua participação no podcast Otalab , que é apresentado pelo ator e apresentador Otaviano Costa, André Marques revelou que a sua relação com o diretor da TV Globo, nosso querido Big Boss, ou melhor, Boninho, nem sempre foi das melhores.

“Às vezes ele brigava muito comigo e eu ouvi do amigo pessoal dele: ‘O pai dele era assim e esse é o jeito dele. Ele tá pegando no teu pé porque ele gosta de você’”, iniciou o apresentador.

Logo em seguida, Marques conta que Boninho começou a pegar ainda mais no seu pé, após ele assumir o comando do antigo ‘Vídeo Show’, o que fez com que o apresentador pensasse em chamar o diretor para sair na porrada com ele.

“Quando eu fui pro entretenimento, ele assumiu o ‘Vídeo Show’ ao vivo e pegava muito no meu pé. Eu já tive vontade de chamar ele pra sair na porrada. Só que eu conversava com ele e ele sabia que eu era um cara bom, gostava de mim, mas eu demorei a entender isso”, revelou.