Miss Brasil 2020, Julia Gama critica repressão nos concursos e atua em série mexicana

Luísa Monte

São Paulo – SP

Vencedora do Miss Brasil 2020 e vice-campeã do Miss Universo, Julia Gama, 30, passou por uma situação no mínimo estranha, em 2021, quando foi desconvidada a passar a coroa para sua sucessora. Ela acredita que a atitude dos organizadores tenha sido uma represália à sua postura antibolsonarista. “Eles não querem que miss tenha opinião, é isso? Fico indignada quando dizem ‘calada você fica mais bonita’.”

Julia jamais se calou e continua botando a boca no trombone quando acha que deve. Ela considera, por exemplo, que no Brasil os espectadores e o mercado têm uma visão limitada do que significa o concurso: “Há uma má interpretação das pessoas que consideram as misses só bonitas e fúteis”.

Para ela, os trabalhos sociais e as competências intelectuais das candidatas ficam em segundo plano, em detrimento do “recorte de um desfile de mulheres bonitas”. Julia está cada vez mais distante desse universo e agora se dedica à atuação, com trabalhos nos Estados Unidos e no México. Em setembro, ela atua pela segunda vez na série “Amores Que Enganam”, do canal pago Lifetime.

A série, produzida e estrelada por mulheres latino-americanas, conta, a cada episódio, histórias de decepções amorosas. Em “O Preferido da Mamãe”, Julia interpreta uma esposa que abandona o marido manipulador. Ela foi selecionada pelo canal como a nova representante brasileira na produção (na primeira temporada, Sophia Abrahão e Duda Nagle fizeram os papéis principais).

Apesar de sua postura crítica à engrenagem que move os concursos de miss, Julia sabe que passar por eles foi importante conseguir trabalhar como atriz. “Foi uma plataforma para abrir as portas que eu queria no mercado de atuação e de apresentação”, afirma.

Enquanto aguarda sua estreia na série do Lifetime, ela participa do Los 50, uma espécie de BBB da emissora americana Telemundo, gravado Estado Unidos. No reality, 50 participantes vivem juntos por dez semanas e competem pelo prêmio de US$ 350 mil (cerca de R$ 1,75 milhão), sem exibição ao vivo.

Entre outubro e novembro, Julia vai participar como comentadora de eventos internacionais exibidos na mesma emissora, mas o que ela quer mesmo é voltar ao Brasil para atuar. “Estou só esperando um papel legal para ir, vai ser meu grande sonho realizado.”

O episódio “O Preferido da Mamãe”, de “Amores Que Enganam” vai ao ar nesta quarta-feira (6), às 21h, no canal pago Lifetime.