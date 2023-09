“Terapia era no chinelo”, relembra Galisteu sobre infância

A apresentadora da Fazenda relembrou detalhes sobre sua criação na infância e não deixou de ressaltar as surras da mãe

Já contei para vocês que Adriane Galisteu esteve no Podcast da Revista Caras e ela deu detalhes sobre a sua infância, revelando que não tinha terapia, o assunto se resolvia na base do chinelo. A apresentadora ainda falou sobre sua autoestima como modelo e sobre os momentos difíceis que precisou enfrentar de frente.

“Já vivi essas experiências, mas é difícil me colocar para baixo. Fiz terapia, me dei alta um pouco e daqui a pouco a gente volta”, diz Adriane Galisteu sobre os dias de hoje. “[Mas] não podia chegar triste em casa, a terapia em casa era no chinelo. Minha bunda foi feita para tomar chinelada.”

A musa ainda diz que gostaria que sua mãe fizesse terapia. “Minha mãe não aceita, não faz terapia de jeito nenhum. Ela é de uma geração diferente, não aceita direito isso.”