Na Praia recebe edição especial de aniversário do Sarau Secreto

Movimento cultural itinerante desembarca no Marrocos dos Sonhos nesta sexta-feira (8); ingressos à venda

A arte independente vai tomar conta do Marrocos dos Sonhos nesta sexta-feira (8). Movimento cultural itinerante da capital federal, o Sarau Secreto aterrissa Na Praia Parque em uma edição especial que celebra o primeiro aniversário do projeto.

Com objetivo de revelar, enaltecer e conectar artistas da cidade, o chamado SS agita a cena independente com encontros mensais cujos locais e line up são sempre secretos. Desta vez, para marcar a celebração de um ano do evento, um um dos nomes confirmados na programação pé na areia já foi revelado: o paulista Jota.Pê.

Natural de Osasco (SP), o artista une influências de várias vertentes da música brasileira, passando por Jorge Ben Jor, Caetano Veloso e o manguebeat de Chico Science. Sete anos após o lançamento do seu álbum de estreia, Crônicas de um Sonhador (2015), Jota.Pê se prepara para apresentar um novo disco solo ainda no segundo semestre de 2023. Entre os destaques da sua carreira, ele se aventurou no duo musical ÀVUÀ, formado com sua amiga Bruna Black, que levou a uma nomeação no Grammy Latino 2021 pelo o álbum ONZE, que conta com colaborações de artistas consagrados, como Elza Soares e Zeca Baleiro.

Repleta de arte e música que inspira, a noite na vila marroquina promete surpreender o público com vozes que estão moldando o cenário cultural brasiliense. Os últimos ingressos para o Sarau Secreto Na Praia podem ser garantidos pelo app/site R2.com.vc ou site napraia.com.vc.

Serviço

Sarau Secreto Na Praia

Data: 8 de setembro

Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)

Ingressos: vendas pelo app/site R2.com.vc ou pelo site napraia.com.vc

@napraiafestival