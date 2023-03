Meghan Markle vence processo de R$ 400 mil por difamação movido por meia-irmã

Segundo Samantha, Meghan teria dito “mentiras comprovadamente falsas e maliciosas” durante entrevista com Oprah Winfrey

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, saiu vitoriosa em um processo de difamação movido por sua meia-irmã. Na ação judicial, Samantha Markle pedia US$ 75 mil (cerca de R$ 412 mil) por Meghan tê-la submetido a “humilhação e ódio”, durante suas declarações em entrevista à Oprah Winfrey, em março de 2021. As informações são do jornal New York Post.



Segundo Samantha, Meghan teria dito “mentiras comprovadamente falsas e maliciosas” durante a conversa com a apresentadora norte-americana. Uma das informações é que a esposa do príncipe Harry afirmou que cresceu como filha única, o que deixou a meia-irmã indignada.



“Como um ouvinte razoável entenderia, a ré meramente expressa uma opinião sobre sua infância e seu relacionamento com seus meio-irmãos”, escreveu Charlene Edwards Honeywell, juíza distrital dos EUA, no documento de rejeição do processo. Assim, a ação foi arquivada.



A entrevista de Meghan Markle e príncipe Harry à Oprah foi marcada por diversas revelações. Entre elas, a duquesa de Sussex disse que havia conversas, dentro da família real, sobre o “quão escura” seria a pele do filho deles, Archie.



Esse não foi o primeiro desentendimento entre Meghan e Samantha. Anteriormente, a esposa do príncipe Harry chegou a acusar a meia-irmã e o pai de venderem histórias falsas sobre ela e a família real para jornais britânicos.