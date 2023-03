Jimmy Page publica demo inédita do Led Zeppelin para ‘Houses of The Holy’

Minha ideia original para as faixas de abertura do disco era uma introdução instrumental com camadas de guitarra elétrica, disse Page

São Paulo – SP

Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin, liberou uma demo inédita e instrumental de “The Seasons”. A faixa se tornou “The Rain Song”, do disco “Houses of The Holy”, um dos mais importantes da banda, lançado há 50 anos. A demo foi disponibilizada no YouTube.



“Minha ideia original para as faixas de abertura do disco era uma introdução instrumental com camadas de guitarra elétrica levando até ‘The Seasons,’ que foi nomeada ‘The Rain Song’ mais tarde. Novamente, haveria um violão contrastando com o movimento instrumental e um mellotron, que levaria aos primeiros vocais do álbum e o primeiro verso da música”, disse Page, na descrição do vídeo.



“‘The Seasons’ eram minhas anotações para lembrar da sequência da música e de várias ideias que eu tinha no estágio embrionário. Eu trabalhei durante uma noite em casa. Durante a produção da abertura, agora chamada ‘The Plumpton And Worcester Races,’ metade da sessão nasceu e se transformou em ‘The Song Remains The Same.”