Guxta rima no Jersey Drill no single “Alguma Fita”

O rapper Guxta lança, nesta sexta-feira (31/3), o single “Alguma Fita”. A faixa, que conta com produção musical de 6ee e C4, já está disponível nas plataformas digitais. Na música, o cantor mostra seu lado romântico e traz o relato de um relacionamento mal-sucedido.

“Esse som foi baseado em uma vivência que eu tive em um relacionamento. Acho que muita gente vai se identificar, porque não fala necessariamente sobre um namoro, mas vale para quem ‘tem alguma fita’ para resolver com um amigo, um familiar e por aí vai”, explica.

Em “Alguma Fita”, Guxta rima sobre as batidas do Jersey Drill. O subgênero é uma vertente do Drill, que se difundiu pelos Estados Unidos, com influência da música francesa, e conta com instrumentais mais suaves e uma mensagem menos violenta da que se popularizou no estilo. O lyric video do lançamento vai ser liberado às 18h.

O resultado é uma música melódica e envolvente, juntamente com uma estética que vem crescendo no cenário do Rap Nacional. “É uma parada que ainda não tem tanto na cena. Tive duas referências: ‘Jeito Bandido’, do Veigh com Kyan, e ‘Desempenho’, do LPT Zlatan. Vejo que esse estilo tem muito potencial de crescimento, por ter um diferencial dentro do gênero do rap”, destaca.

O novo single vem acompanhado de muita expectativa do público. Somente nas prévias divulgadas no perfil do artista no Instagram, foram somadas mais de 1.5 milhão de visualizações, rendendo react de um dos maiores streamers do país: Coringa da LOUD.