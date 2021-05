Viúva de MC Kevin dispara: ‘Ele não pularia dali sem um estímulo’

Deolane Bezerra fez a declaração durante entrevista, nesta quinta (20), ao jornalista Roberto Cabrini, da TV Record

Deolane Bezerra, viúva do MC Kevin, declarou, nesta quinta-feira (20), não acreditar que o funkeiro pularia da varada do quinto andar do hotel onde ele estava, na Barra da Tijuca, sem um estímulo, “sem alguém falando algo”. A afirmação foi feita em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, da TV Record, exibida no programa “Balanço Geral”.

Ao falar sobre o episódio da queda do cantor, Deolane afirma ainda que os depoimentos prestados até agora não deixam clara uma “fundamentação para o ato”.

Segundo Deolane, ela estava dormindo em outro quarto, do 11º andar, quando tudo aconteceu. Enquanto isso, as versões relatadas na 16ª DP (Barra da Tijuca), por testemunhas, no 5º andar o artista e amigos tinham uma noite de bebida, drogas e sexo. Amodelo Bianca Dominguez na delegacia, que ela estaria na varanda com MC Kevin quando ele, com medo de ser flagrado pela mulher, pulou e ficou pendurado pelos braços até perder as forças e cair.

Ao ser perguntada se acreditava que Kevin arriscaria a própria vida para que a traição não fosse descoberta, a viúva foi categórica e disse que não e ressaltou que ainda busca explicações sobre o que aconteceu. Deolane relatou suspeitar que, antes da queda de MC Kevin, pode ter acontecido uma briga dentro do quarto.

“Houve briga, porque o VK (Victor Elias Fontenelle, o MC VK, amigo de Kevin) usou a camisinha e ele queria pagar o suposto programa”, disse a viúva.

Deolane Bezerra e MC Kevin. Foto: Reprodução/Instagram

Na entrevista, questionada se a explicação de que ele teria pulado por medo de ser flagrado pela esposa, Deolane completou: “Ou alguém assustou ele”, afirmando que enxerga “mentira” nos depoimentos sobre o caso.

Deolane afirmou: “Eu acredito que ele saberia contornar a situação e me levar embora. Não acredito que ele pularia dali. Eu não sei. Eu acredito que ele não pularia dali sem um estímulo, sem alguém falando algo. E, do jeito que é relatado nos depoimentos, não traz uma fundamentação para o ato. Não tem nada que mostre: ‘foi por isso'”.

Ela contou ainda qual seria sua reação caso, realmente, tivesse flagrado uma traição: “(Teria) Batido palma e falado: ‘você me perdeu’. Eu nunca teria ido para cima dele. Porque eu não tenho força com o Kevin. A gente não saía na mão, como no ditado popular. A gente não se agredia. Disputava quando nós terminávamos”.

Ainda na entrevista, Deolane disse que, naquela noite, ao acordar, viu uma mensagem no celular, em que sua sogra perguntava se estava tudo bem. Ela, então, respondeu dizendo que estava dormindo. Uma amiga ficou com ela no quarto. Outro amigo desceu para procurar MC Kevin. Segundo a viúva, ela acreditava que ele estava bebendo, mas não sabia “nem os quartos que as pessoas estavam”.