Sexo, drogas e bebidas: Veja a íntegra do depoimento de Bianca Domingues

Bianca Domingues prestou depoimento a polícia do Rio de Janeiro e revelou detalhes do programa com MC Kevin e sua queda do apartamento

Em depoimento que durou quase seis horas à Polícia Civil do Rio de Janeiro, Bianca Domingues revelou que os últimos momentos de MC Kevin foram ao lado dela e de um amigo, fazendo sexo a três, bebendo Gin, Whisky, além de usar maconha e a droga sintética MD. As revelações estão no depoimento da modelo de 25 anos, que recebeu R$ 2 mil para fazer um programa com os dois homens, em um quarto de hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Como conheceu MC Kevin

Bianca relata que, no dia 16 de maio de 2021, por volta das 13h estava na Praia da Barra, na altura do posto 7, num quiosque em frente ao Hotel em que estava hospedado, tomando sol sozinha, quando avistou MC Kevin, acompanhado de mais uns 05(cinco) amigos; QUE conhecia MC Kevin pelas redes sociais, pois passou a segui-lo no

Instagram há cerca de uma semana, mas nunca trocaram mensagens.

Bianca Domingues. Foto: Reprodução/Instagram

A proposta do “programa”

Bianca disse, em depoimento que Victor Elias Fontenelle, o MC VK, perguntou se poderia se sentar ao seu lado e ficaram conversando por alguns minutos. Na conversa, MC VK disse que na noite anterior teriam feito um show juntos, que estavam sem dormir, pois saíram do show, foram direto pra casa de um amigo vulgo “PK”, que na casa de PK teriam misturado droga, conhecida como MD, com bebidas alcoólicas.

Por volta das 17h, quando estavam recolhendo as cadeiras e mesas do quiosque onde estavam, MC VK a chamou para ficar com seus amigos e Bianca passou a beber com eles, inclusive deu alguns tragos no cigarro de maconha que fumavam. Foi quando MC VK disse que Kevin estaria interessado em ficar com ela, mas que tinha que ser segredo, pois era casado. Disse, ainda, que MC Kevin teria um “presentinho” para ela.

Bianca Domingues. Foto: Reprodução/Instagram

O que aconteceu no quarto

Bianca diz que, ao chegar ao quarto do hotel foi tomar um banho e que, ao sair, MC Kevin já estava no quarto e o mesmo perguntou se ela queria beber alguma coisa; que respondeu que sim e pediu um espumante. Ela e MC Kevin começaram a se beijar e ela disse a MC Kevin que o combinado teria sido pra ficar apenas com ele e não com os dois, pois MC VK ainda estava no quarto.

Nesse momento, Bianca diz que MC Kevin ofereceu a quantia de mil reais, que esse seria o “presentinho que havia prometido” e insistiu para que ficasse com os dois, ela disse a Kevin que para ficar os dois teria que ser mil reais de cada um.

Após ter relações sexuais com MC VK, Bianca diz que Kevin estava na varanda a chamou dizendo: “vem cá, bebê, quero ficar com você”. Ela então, saiu da cama onde já estava sentada, e foi em direção à varanda, ocasião que viu Kevin encostado no parapeito. Em determinado momento, Bianca disse não se recordar exatamente do que a fez desviar a

atenção para dentro do quarto, até porque havia ingerido álcool e fumado maconha, porém se lembra que olhou rápido para dentro e, ao virar seus olhos para de volta à varanda, já viu MC Kevin passando a segunda perna sobre o parapeito da sacada.

A queda de MC Kevin

Bianca relata que, após MC Kevin passar a perna, já do lado de fora, ela viu que ele foi descendo, tanto que via apenas metade do corpo dele através do vidro do parapeito; Que, em sequência, viu MC Kevin descer o corpo e ficar apoiado só com as mãos na parte mais baixa do parapeito, em seguida, viu MC Kevin fazer um movimento como se fosse dar um impulso, porém, como não estava encostada no parapeito, só percebeu tal movimento pelo que pôde observar do movimento dos braços, cabeça e parte do tronco.

Bianca afirma que tudo foi em questão de pouquíssimos segundos e ficou sem reação e viu quando, logo em seguida ao impulso narrado, MC Kevin caiu.

Confira a íntegra do depoimento