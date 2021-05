“Passado e Presente”, álbum novo de MC Kevin será lançado nesta sexta (21)

Seu “Passado e Presente” tem 10 músicas inéditas e MCs como Hariel e Ryan SP também participaram da apresentação

MC Kevin (MC Kevin) mantém um álbum, que será lançado nesta sexta-feira (21). O funkeiro faleceu no último domingo (16). Seu “Passado e Presente” tem 10 músicas inéditas e MCs como Hariel e Ryan SP também participaram da apresentação.

Na música reflexiva e intensa, Kevin relembrou o passado quando estava com fome: havia comido com a ajuda de vizinhos, falava sobre como superar as restrições, despertava críticas sociais e citava falsos amigos.

Veja a lista de faixas e convidados: