Bianca Domingues, a mulher que estava com MC Kevin

Em ensaio fotográfico, Bianca Domingues se apresenta como “deusa do oral”, modelo e acompanhante de luxo.

Bianca Domingues, a mulher que estava no quarto com MC Kevin na hora do trágico acidente que levou o cantor à morte, já posou nua para uma publicação masculina e está em diversos sites como garota de programa de luxo na região.

Até ontem, o site de acompanhantes de luxo chamado Barra Vips, Bianca, era apresentada com o codinome Andreza Albuquerque e era descrita como: “Paulista bem safadinha, modelo fitness e capa de revista. Para homens de bom gosto, que curtem um encontro sem pressa e completinho. Faz atendimento virtual”.

Em depoimento à polícia do Rio de Janeiro, Bianca afirmou que cobrou R$ 2.000 para que participasse de um encontro com MC Kevin, 23, nome artístico do funkeiro Kevin Nascimento Bueno, e seu amigo.

“Nunca quis mídia em cima de ninguém, fui fazer meu trabalho apenas e voltaria para o meu hotel. Combinamos R$ 2.000, eles me abordaram, não fui atrás de ninguém. Agora estão me julgando de todas as formas. Também sou pessoa e estou traumatizada com o que eu vi” Bianca Domingues

Saída pela porta dos fundos

Bianca Domingues, quando foi prestar depoimento, deixou a unidade pela porta de trás, agachada, com forte segurança. A esposa de MC Kevin saiu do local pela porta da frente.

No inquérito, já foram ouvidas oito pessoas ligadas a MC Kevin: Bianca, Victor, Deolane Bezerra, amigos e funcionários da produção dos shows de artistas. Todos eles prestaram depoimento na condição de testemunhas.

Nota à imprensa

Bianca usou sua rede social na tarde desta terça-feira (18) para emitir uma nota à imprensa, confira a íntegra

“É com profunda tristeza que no último domingo aconteceu um dos fatos mais tristes da minha vida.

Muita coisa que saiu na imprensa ou em redes sociais nos últimos dias tem me abalado profundamente, pois tudo que aconteceu foi um choque muito grande.

Tudo que eu tinha que falar, falei em meu depoimento à Polícia, e estou colaborando com o que for necessários, pois o que quero nesse momento é que a verdade seja esclarecida e que respeitem a memória do Mc Kevin.

Não me sinto a vontade em falar nesse momento e peço que respeitem a dor de todos os envolvidos nesse trágico acidente.

Bianca Domingues”