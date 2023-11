Letrux fala que câncer não é maligno após retirada de tumor no ovário

Nesta terça-feira (31), a artista fez postagem afirmando que passou por uma cirurgia bem-sucedida para a retirada do tumor

Folhapress

São Paulo – SP

A cantora Letrux, de 41 anos, fez uma postagem no início de outubro em suas redes sociais informando os fãs que havia sido diagnosticada com câncer no ovário.

Nesta terça-feira (31), a artista fez outra postagem, afirmando que passou por uma cirurgia bem-sucedida para a retirada do tumor.

“Meu tumor era ‘borderline’, de acordo com a OMS, a definição de tumor borderline de ovário é um tumor ovariano que apresenta uma proliferação epitelial atípica maior do que a observada nos tumores benignos, mas sem a destruição estromal invasiva presente nos tumores malignos”, explicou.

Quando recebeu o diagnóstico, a cantora cancelou os shows que faria em novembro, entre eles uma apresentação no festival Avante, em Porto Alegre.

“É um assunto íntimo, mas divido para conscientizar mais mulheres e homens trans a cuidarem dessa área”, escreveu.

“Tudo o que leio sobre câncer de ovário é muito silencioso. Não há dor, mas, quando se descobre, já está grande. Felizmente, a taxa de letalidade é super baixa.”