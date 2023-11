“Minha Vida é Um Filme”, de Teto, ganha remix de pagode baiano

A música, que celebra as raízes do jovem artista, agora ganha uma nova versão na voz de Igor Kannario

A música “Minha Vida é Um Filme”, sucesso do Teto, ganhou uma nova roupagem. Trata-se do remix do cantor Igor Kannário em versão pagode baiano com a participação do trapper. A canção está disponível em todas as plataformas de áudio. Em setembro, os artistas apresentaram a música pela primeira vez no palco do Salvador Fest e agora Kannário lança oficialmente a canção.

No Youtube, o representante do pagode baiano publicou um webclipe da música mostrando os bastidores da gravação com Teto. No vídeo, o trapper conta que ficou muito feliz ao escutar a versão criada por Kannário. Já Igor destaca a amizade que surgiu entre os artistas com a aproximação deles devido ao feat.

Igor Kannário é um dos principais nomes do pagode baiano. O artista começou a carreira em 2000 e passou pelas bandas Coisa do Samba, Patrulha do Samba, Swing do P e A Bronkka. Em 2012 iniciou a carreira solo. “Tudo Nosso e Nada Deles”, “Lá Vem a Zorra”, “Depois de Nós é Nós de Novo” e “Novinha Pode Pá” são alguns dos hits do artista.

Já Teto é um jovem baiano de 22 anos e uma das grandes revelações do trap. Nascido em Jacobina, cidade que fica cerca de 300 km distante de Salvador, ele é um dos responsáveis por tornar o trap, gênero musical derivado do hip-hop, um dos mais executados em todo o país. A carreira do cantor começou de uma maneira nada convencional e quebrando barreiras e alguns padrões.

O artista, conhecido como o “rei das prévias”, ganhou popularidade em 2020 antes mesmo de lançar uma música oficialmente. Isso ocorreu porque desde o início da sua carreira, Teto publicava vídeos com trechos de suas composições nas redes sociais; as prévias. As primeiras composições do rapper foram feitas aos 12 anos e as gravações eram realizadas em seu quarto, sem muitos recursos. Teto pesquisava na internet informações para produzir suas músicas. Atualmente, o jovem acumula grandes números nas redes sociais e nas plataformas de streamings musicais.