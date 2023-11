Filhos de Jorge lança ‘Xuxu’, com Rachel Reis

Faixa chega às plataformas, via ONErpm, nesta sexta-feira (3)

Após os sucessos de “Roda A Noite Toda” e “A Cor do Amor” – essa última em parceria com o cantor Saulo – a banda Filhos de Jorge apresenta “Xuxu”, música inédita gravada com Rachel Reis, cantora e compositora baiana, natural de Feira de Santana, indicada ao Grammy Latino 2023. A nova canção também faz parte das comemorações dos 15 anos do grupo, que vem lançando uma faixa todo mês, desde agosto.

Assista “Xuxu” a partir de sexta-feira, no canal de Filhos de Jorge no YouTube: https://www.youtube.com/@oficialfilhosdejorge

Sob o comando de Arthur Ramos, Dan Vasco e Papito Gomes, o novo single da Filhos de Jorge – chega às plataformas, via ONErpm, no próximo dia 3 de novembro, trazendo todo um clima goodvibes, elementos da percussão e a sonoridade do pop, afrobeat e MPB. A composição é de Gilson Gomes, Ed Nobre, Diggo e Arthur Ramos.

”Xuxu foi escrita a quatro mãos e traz um ‘ballanssu’ que faz alusão ao que também gostamos de cantar. Somos uma banda genuinamente baiana e, por isso, além de inserirmos elementos que são o reflexo da nossa essência, também nos permitimos ousar e criar a cada novo trabalho”, conta Arthur.

”Rachel é um desses talentos que traz renovação. Ela tem um frescor de juventude, de leveza, que, somado à sua voz, é uma combinação muito positiva”, completa Dan.

A faixa ainda conta com audiovisual, que estará disponível no YouTube.