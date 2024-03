Kate Middleton é vista em público pela primeira vez após cirurgia abdominal

Princesa de Gales estava no banco de passageiro em um carro dirigido por sua mãe, Carole, na manhã desta segunda (4)

Folhapress

Rio de Janeiro – RJ

Kate Middleton foi vista em público pela primeira vez desde sua hospitalização para uma cirurgia abdominal em meados de janeiro, segundo a imprensa dos Estados Unidos, que publicou uma foto mulher do príncipe William em um automóvel, perto de Londres.

A princesa de Gales estava no banco de passageiro em um carro dirigido por sua mãe, Carole, perto do Castelo de Windsor, quando acabou sendo flagrada na manhã desta segunda-feira (4), perto da propriedade da família real.

O programa americano Entertainment Tonight exibiu uma foto de Kate Middleton, agora conhecida como princesa Catherine, de óculos escuros no automóvel. A imprensa britânica decidiu não publicar a imagem por causa de um pedido do Palácio de Kensington, a residência oficial do casal real. Segundo o jornal Daily Mail, foi feito um ” apelo para que (Catherine) pode se recuperar de maneira privada”.

Após a cirurgia abdominal, Kate recebeu alta em 29 de janeiro e, desde então, ela não é vista pelo público. Apesar de a ausência estar prevista nos planos iniciais de recuperação, súditos e internautas especulam que há algo de errado com ela.

O tempo longo da ausência de Kate Middleton fez com que a internet especulasse sobre o procedimento realizado por ela, incluindo suspeitas de câncer. Uma fonte real, no entanto, descartou o diagnóstico da doença à emissora americana CNN. O Palácio de Kensington anunciou que a cirurgia teria sido um sucesso e que Kate iria continuar a recuperação em casa. Um porta-voz também disse à Revista People que o calendário está dentro do esperado.

Mais teorias envolvem uma suposta traição do Príncipe William, que estaria causando um divórcio. Também especulam sobre uma cirurgia facial que teria dado errado e até uma possível a doação de um rim ao sogro, recém-diagnosticado com câncer, em troca de Kate tornar-se rainha algum dia.