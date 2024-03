“Tudo o que fiz foi tentar me defender”, disse o gerente agredido por Rafael Cardoso

O profissional afirma que não conseguiu nem revidar a agressão do ator, pois estava se recuperando de uma cirurgia.

Amores, mais cedo contei para vocês que a equipe do ator Rafael Cardoso finalmente se pronunciou após o mesmo ter agredido o gerente de um bar. Contudo, a vítima dessa agressão, João Fernando, também concedeu uma pequena entrevista ao O Globo.

Nela o profissional revela que, devido aos ferimentos, teve que ir para o IML fazer exame de corpo de delito, afirmando que estava apenas se defendendo, pois o mesmo estava/está se recuperando de uma cirurgia.

“Tudo o que fiz foi tentar me defender dessa loucura que deu nele”, afirmou o gerente do bar… Estou de repouso até hoje, não posso fazer exercícios. Tenho três meses para me recuperar por conta da cirurgia. Uma tela foi colocada. Foi uma operação de hérnia inguinal. Obviamente, por isso nem sequer briguei, sequer me defendi. Só defendi minha cirurgia”, revelou o gerente.