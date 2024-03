Joe Jonas estaria vivendo affair com modelo

Vish! Para quem gosta de uma fofoca internacional, essa está quente! Joe Jonas terminou o seu relacionamento com Sophie Turner em meio aos trancos e barrancos com a imprensa em cima dos dois para saber detalhes sobre o fim do casal. Acontece que agora descobriram que o cantor pode estar vivendo um affair com a modelo norte-americana Stormi Bree.

No último domingo, 3, os dois foram flagrados aos beijos em um clube de boliche em Sydney, na Austrália. O encontro aconteceu enquanto Joe e seus irmãos, Nick e Kevin Jonas, estavam em turnê com sua banda Jonas Brothers pelo país.

Este seria o primeiro relacionamento do artista desde sua separação de Sophie Turner. O ex-casal passou por um divórcio conturbado, onde a principal questão que deixou a separação turbulenta foi a guarda de suas filhas, Willa, de 3 anos, e Delphine, de 1.