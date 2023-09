Imagens de câmera interna do carro que atropelou Kayky Brito serão usadas em investigação

Além das imagens, depoimentos estão sendo coletados pela polícia para se chegar à versão final da ocorrência

São Paulo – SP

O acidente envolvendo o ator Kayky Brito no último sábado (2) ganhou novos desdobramentos. O veículo que envolvido no atropelamento é equipado com uma câmera interna, de acordo com a Polícia Civil. O delegado Ângelo Lages, titular da 16ª Delegacia de Polícia (Barra), que conduz a investigação, afirma que o motorista costumava gravar as corridas, e as imagens do ocorrido serão analisadas nesta segunda-feira (4). As informações são do G1.

“Com base nos depoimentos que coletamos até agora, temos informações de que Kayky estava no quiosque com amigos e se dirigiu ao carro. Ao retornar, ele avistou um veículo se aproximando e tentou atravessar correndo. O motorista fez uma tentativa de frear, mas não conseguiu evitar o atropelamento”, descreveu Lages.

Ainda de acordo com o delegado, a Polícia Civil já tem imagens de que, antes do atropelamento, outro carro freou bruscamente na frente do ator, evitando a colisão. No retorno para o quiosque, o veículo não conseguiu parar na via, que tem 70 km/h como velocidade permitida.

“Agora, teremos acesso às imagens internas do aplicativo, o que nos permitirá entender melhor a dinâmica do evento. Nossa intenção é determinar se o motorista agiu de maneira negligente no acidente ou não. O setor de perícia terá 30 dias para concluir se o veículo estava em excesso de velocidade ou não”, concluiu o delegado.

Além das imagens, depoimentos estão sendo coletados pela polícia para se chegar à versão final da ocorrência. Nesta segunda-feira, a passageira do carro prestou sua declaração. Bruno de Luca, que acompanhava Kayky e esperava no quiosque, irá se apresentar na quarta-feira (6).