João Silva incentiva doação de órgãos: “Missão de vida da nossa família”

O filho de Faustão usou suas redes sociais para abrir o coração e falar sobre a missão da sua família diante do transplante do pai

É inegável dizer que o transplante de coração de Faustão mexeu com grande parte dos brasileiros, e isso foi parar até nos bancos de doadores que receberam a maior quantidade de inscritos para doação dos órgãos. O filho do apresentador, não deixou de falar sobre a missão da sua família e o impacto que a cirurgia deixou como registro.

“É aí que eu me refiro à presença de Deus. Não acredito no acaso, de a gente ter começado a namorar um ano antes de ter acontecido isso com a Anne. Foi, de certa forma, um calmante para gente ver um caso de sucesso. Ela me falava: ‘Relaxa, que vai dar tudo certo’. Isso me tranquilizou demais”, iniciou ele.

Logo ele completa: “Para mim, isso é tudo. Nessas horas, a gente viu como tem que ser grato às pessoas, às orações. Eu imaginava, óbvio, que teria uma mobilização, mas a forma como foi, foi maravilhosa. Eu acho que isso teve grande parte no sucesso da cirurgia dele, e também para aumentar o número de doadores de órgãos. Pra mim, essa é a missão de vida da nossa família”, disse.