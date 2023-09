Caetano Veloso recebe título ‘doutor honoris causa’, em universidade na Espanha

Título é o mais importante concedido por uma Universidade e pode ser atribuído a uma personalidade que tenha destaque na sociedade

Nesta segunda (04), Caetano Veloso recebeu o título de “doutor honoris causa” pela Faculdade de Doutores da Universidade de Salamanca, na Espanha.

Com a adesão do Centro de Estudos Brasileiros da instituição, a candidatura do cantor e compositor baiano foi apresentada pela Faculdade de Filologia e pelo Departamento de Filologia Moderna. O título “doutor honoris causa” é o mais importante concedido por uma Universidade, podendo ser atribuído a uma personalidade que tenha destaque na sociedade por contribuição com a cultura, a educação ou com a humanidade.

Foto: AFP

Durante a cerimônia, a obra do artista teve seu valor cultural e social reconhecido por figuras importantes, como o professor de Filosofia Galega e Portuguesa Pedro Serra e o reitor da universidade, Ricardo Rivero.

Caetano cantou “Genipapo” acompanhado do violão para os presentes.